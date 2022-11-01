25 yıl hapis cezası bulunan firariyi jandarma yakaladı

Gaziantep’te, hırsızlık suçundan 14 ayrı kaydı bulunan ve hakkında 25 yıl 73 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs, jandarma ekiplerince Nizip ilçesinde yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan 14 ayrı kaydı bulunan ve hakkında 25 yıl 73 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın yerini tespit etti. Adres tespiti yapılan firari şahıs, JASAT timlerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi’nde yakalandı.

Yakalanarak gözaltına alınan firari şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.