25 yaşındaki genç husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vuruldu

Kırıkkale’de 25 yaşındaki genç, husumetlisi olduğu kişi tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Hacıbey TOKİ’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Ü. isimli şahıs, husumetlisi olduğu Serkan D. (25) ile kavga etti. Olayın büyümesiyle Burak Ü, evden getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek, Serken D.’yi bacağından vurdu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine ambulans ve sağlı ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan 25 yaşındaki genç, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Burak Ü., ruhsatsız pompalı tüfekle birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs Burak Ü.’nün emniyetteki işlemleri sürüyor. Olaya karışan Yaşar D.’nin (37) ise alkollü araç kullanmaktan “trafik güvenliğini tehlikeye atma” suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.