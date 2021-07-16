25 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Ağrının Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Dumanlı köyünde bir genç, gece evinin önünde bıçaklanarak ölü halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 23.00 sırlarında Umut Gündüz (25) isimli oğluna ulaşamayan baba oğlunu köyde aramaya başladı. Evlerinin yanında bulunan metruk bir eve bakan baba oğlunun bıçaklanmış halde buldu. 112 ekibine bilgi verilmesinin ardından Umut Gündüz, Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konu ile ilgili soruşturma sürerken cenazenin otopsisi yapılmak üzere adli tıp merkezine gönderildiği bildirildi.