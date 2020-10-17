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25 yaşındaki genç balık tutmak isterken canından oldu

KIRIKKALE'NİN BAHŞILI İLÇESİNDEN GEÇEN KIZILIRMAK NEHRİNDE BALIK TUTMAK İSTERKEN SUYA DÜŞEN 25 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 17.10.2020, 17:47
25 yaşındaki genç balık tutmak isterken canından oldu

Kırıkkale’de Kızılırmak Nehri’nde balık tutmak isterken suya düşen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bahşılı ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri’nde balık tutmak isteyen Ramazan Demir (25), dengesini kaybederek suya düştü. Kırıkkale Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerince, Ramazan Demir düştüğü sudan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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