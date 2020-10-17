Son Dakika
25 yaşındaki genç balık tutmak isterken canından oldu
KIRIKKALE'NİN BAHŞILI İLÇESİNDEN GEÇEN KIZILIRMAK NEHRİNDE BALIK TUTMAK İSTERKEN SUYA DÜŞEN 25 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 17.10.2020, 17:47
Kırıkkale’de Kızılırmak Nehri’nde balık tutmak isterken suya düşen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bahşılı ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri’nde balık tutmak isteyen Ramazan Demir (25), dengesini kaybederek suya düştü. Kırıkkale Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerince, Ramazan Demir düştüğü sudan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 17 Ekim 2020
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Hatayspor
|4
|7
|9. Göztepe
|4
|6
|10. Konyaspor
|4
|6
|11. Kasımpaşa
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Beşiktaş
|4
|4
|18. Başakşehir
|5
|4
|19. Gaziantep FK
|4
|3
|20. Denizlispor
|4
|2
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Altay
|5
|10
|3. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|4. Adanaspor
|5
|9
|5. Altınordu
|5
|9
|6. Tuzlaspor
|4
|8
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|4
|7
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Bandırmaspor
|5
|5
|12. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|13. Bursaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|10
|3. Aston Villa
|3
|9
|4. Leicester City
|4
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Tottenham
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. Man City
|4
|7
|11. Southampton
|5
|7
|12. West Ham
|4
|6
|13. Crystal Palace
|4
|6
|14. Wolverhampton
|4
|6
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|10
|2. Cádiz
|6
|10
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Betis
|5
|9
|5. Atletico Madrid
|4
|8
|6. Real Sociedad
|5
|8
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|3
|7
|9. Sevilla
|4
|7
|10. Getafe
|4
|7
|11. Valencia
|5
|7
|12. Osasuna
|4
|6
|13. Celta de Vigo
|6
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2