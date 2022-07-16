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25 metrelik çukura düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaklaşık 25 metre derinliğindeki çukura düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Asayiş 16.07.2022, 21:22
25 metrelik çukura düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaklaşık 25 metre derinliğindeki çukura düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hırka Mahallesi Cevizli mevkiinde bulunan arazide S.K. (75) isimli yaşlı adam, yaklaşık 25 metre derinliğindeki çukura düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonucu S.K.’ye ulaşırken, yapılan kontrollerde ise talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerce düştüğü çukurdan çıkartılan S.K.’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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