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2,5 kilometrelik telefon kablolarını çalmak istediler
2,5 KİLOMETRELİK TELEFON KABLOLARINI ÇALDILAR
Asayiş 24.08.2020, 14:15
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Bilecik’te 2,5 kilometrelik telefon kablolarını keserek çalmaya çalışan hırsızlık çetesi jandarma tarafından çökertildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde 2,5 kilometre uzunluğundaki telefon kablolarını gece 03.00 sularında keserek çalmaya çalışan 2’si kadın 6 kişi, devriye gezen jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheliler Faruk Ç., Onur K., Yunus T., Kader T., Nurten A., Sibel Ö., Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ilk ifadelerin ardından Gölpazarı Adliye Sarayı’na sevk edildi.
Öte yandan şüphelilerin Tongurlar, Dereli ve Muratlar köyleri ile Yağcılar mahallesine giden telefon kabloları çalmaya çalıştıklarını itiraf ettiklerini öğrenildi.
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