249 uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da şüphe üzerine yapılan üst aramasında 249 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis tarafından şüphe üzerine yapılan üst aramasında 249 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçen M.S.(40) gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan M.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.