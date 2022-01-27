249 promil alkollü yakalanan ehliyetsiz sürücüye 7 bin 348 TL ceza

Karabük’te, daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine konulan ve maddi hasarlı kaza sonucu 249 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 7 bin 348 TL para cezası kesildi.

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında T.Ş. (44) idaresindeki 06 YB 088 plakalı otomobil, Balıklarkayası mevkisinde, kırmızı ışıkta bekleyen A.K.S.’nin kullandığı 78 ABB 805 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı. Kazada polis ekiplerince 249 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün daha önce de iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu tespit etti. Alkollü ve ehliyetsiz olarak yanında 3 çocuğu ile birlikte araç kullanmaktan karakola getirilen sürücü T.Ş.’ye burada 3. kez alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından 7 bin 348 lira para cezası uygulandı.