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24 yıl hapis cezası hükümlüsü firari, Jandarma tarafından yakalandı

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE JANDARMA JASAT TİMLERİ HAKKINDA 24 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİYİ YAKALADI.

Asayiş 31.03.2023, 15:44
24 yıl hapis cezası hükümlüsü firari, Jandarma tarafından yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Jandarma JASAT timleri hakkında 24 yıl 4 ay hapis cezası hükümlüsü firariyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Edremit ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) firari aranan şahısların yakalanması maksadı ile yapılan çalışmalarda; hakkında yağma ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçların 24 Yıl 4 yıl 20 gün hapis cezası hükümlüsü H.E. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin takibi ile yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı adliyeden cezaevine sevk edildi.

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