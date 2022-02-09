24 yıl hapis cezası bulunan göçmen kaçakçısı Sakarya’da yakalandı

Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, başta göçmen kaçakçılığı olmak üzere 11 farklı suçtan toplamda 24 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.S. yakalanarak tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, göçmen kaçakçılığı suçlarına karışan şahsın Sakarya ilindi olduğu tespit edildi. Şahsın saklandığı yeri belirleyen polis ekiplerince Erenler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, S.Ç. (48) isimli şahıs yakalandı. Şahsın sorgusunda, başta göçmen kaçakçılığı olmak üzere resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi 11 çeşitli suçtan toplamda 24 yıl 5 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ç.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.