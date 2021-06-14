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24 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun"da 24 yaşındaki genç evindeki odasında tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Asayiş 14.06.2021, 10:43
24 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun"da 24 yaşındaki genç evindeki odasında tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Aşağı Esenli Mahallesi’mde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat G.(24) evinin odasında tüfekle kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri Murat Gündüz’ün yanında av tüfeği ele geçirdi ve yaptıkları araştırmada kendini vurduğunu tespit etti. Murat Gündüz’ün cenazesi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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