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24 saat sonra kurtarılmanın mutluluğunu yaşadılar

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde girişi sular altında kalan binada mahsur kalan anne, baba ve çocuk, 24 saat sonra vinç yardımıyla kurtarıldı. 1 gün sonra torununa, kızına ve damadına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba ise ailesine sarılarak gözyaşı döktü.

Asayiş 12.08.2021, 09:57
24 saat sonra kurtarılmanın mutluluğunu yaşadılar

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde girişi sular altında kalan binada mahsur kalan anne, baba ve çocuk, 24 saat sonra vinç yardımıyla kurtarıldı. 1 gün sonra torununa, kızına ve damadına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba ise ailesine sarılarak gözyaşı döktü.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yağmur sonrasında Ezine Çayı’nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken, AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, sağlık, güvenlik güçlerinin ve belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları sürüyor. Sokakların göle döndüğü Bozkurt’ta sel sularına gömülen binalarda mahsur kalanlar da helikopter ve vinç yardımıyla kurtarılıyor.

1 gün sonra kurtarıldılar

Girişi sular altında kalan binanın 2. katında dünden bu yana mahsur kalan Kerim ve Bahar Kazan çifti ile kızları Ecem, itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı. Bahar Kazan’ın babası Mehmet Çelik’te kurtarılma çalışmasını anbean takip etti. 1 gün sonra torununa, kızına ve damadına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba Çelik, ailesine sarılarak gözyaşı döktü.
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