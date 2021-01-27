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24 göçmenin öldüğü batan teknenin sahibi için 24 kez müebbet habis istemi

Kocaeli’de 2017 yılında meydana gelen ve 24 mültecinin hayatını kaybettiği tekne kazasında yargılanan tekne sahibi hakkında, 9’u ağırlaştırılmış olmak üzere toplamda 24 kez müebbet hapis cezası talep edildi.

Asayiş 27.01.2021, 12:45
24 göçmenin öldüğü batan teknenin sahibi için 24 kez müebbet habis istemi

Kocaeli’de 2017 yılında meydana gelen ve 24 mültecinin hayatını kaybettiği tekne kazasında yargılanan tekne sahibi hakkında, 9’u ağırlaştırılmış olmak üzere toplamda 24 kez müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay 22 Eylül 2017 yılında Kocaeli’nin Kandıra ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 74 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin, Romanya’ya gitmek amacıyla Sakarya’nın Kocaali ilçesi Melenağzı mevki’indeki limandan tekneye bindirildi. 10 kişi kapasiteli tekneye bindirilen göçmenlerin içinde olduğu tekne Kandıra Kefken açıklarında fırtınaya yakalandı. Fırtınadan kurtulmak için tankere yanaşmaya çalışan tekne alabora oldu. Teknenin içinde bulunan 10’u kadın ve 10’u çocuk 24 düzensiz göçmen boğularak hayatını kaybetti. İhbar alan Sahil Güvenlik aramalarda bulunarak göçmenleri karaya çıkardı. Olaydan sorumlu tutulan organizatörler, gemi kaptanı ve şoförlerin bulunduğu 14 sanıktan 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

24 kez hapis cezası istendi

Göçmen kaçakçılığı yapma, kasten öldürme suçundan yargılanan sanıklar Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Cahit Uzun, İshak Ulubay, Hüseyin Akar, Hüseyin Karakoç duruşmada hazır bulundu. Mehmet Halil İnce ise SEGBİS sisteminde yaşanan sıkıntı nedeniyle duruşmaya katılamadı. Duruşmaya okunan mütalaada tekne sahibi Hüseyin Akar hakkında kasten öldürme suçundan 9 kez ağırlaştırılmış, 15 kez de müebbet olmak üzere toplamda 24 kez ağırlaştırılmış hapis ile cezalandırılması talep edildi. Mütaalada ayrıca Akar ve Mehmet Halil İnce’nin tutukluluğunun devamı, İshak Ulubay, Cahit uzun ve Hüseyin Karakoç’un ise tahliyesi, tekne kaptanı olan Muhammed B.ve Ahmet B. hakkında soruşturma açılması talep edildi.

"Mütalaayı kabul etmiyorum"

Duruşmada söz alan ve olayla ilgisinin olmadığını söyleyen gemi kaptanı Hüseyin Akar, "50 kişi sağ çıktı ama biri bile benim bu işle alakam olduğunu söylemedi. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tekne benim bile değildir. Tekneyi Nihat Ç. ile ortak almıştık ama Nihat Ç. tekneyi sattı. Sonrası hakkında bir bilgim ve alakam yoktur" dedi.

"Hiçbirinin alnında göçmen yazmıyordu"

Cahit Uzun, "İşlediğim suçun değil yaptığım iyiliğin cezasını çekiyorum. Hiçbirinin alnından göçmen yazmıyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Duruşma ileri tarihe ertelendi

Mahkeme heyeti avukatların savunma talep etmesi sebebiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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