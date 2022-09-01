23 yaşındaki genç kaldığı evde ölü bulundu

Samsun’da 23 yaşındaki bir genç kaldığı evde arkadaşı tarafından ölü bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki U.K. kaldığı evde arkadaşı tarafından hareketsiz olarak bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri ve polis U.K.’yi iki kanepe arasında ölü olarak buldu. Evde yapılan araştırmada 10 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis olayı haber veren ve geceyi U.K. ile birlikte geçiren arkadaşı Ş.B.’yi gözaltına aldı. U.K.’nin ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Gencin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.