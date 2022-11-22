23 yaşındaki genç evde ölü bulundu

Samsun’da 23 yaşındaki bir genç evde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Salih Kaan Akdağ yakınları tarafından evlerinde ölmüş halde bulundu. Akdağ’ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.