23 yaşındaki genç arkadaşlarının gözü önünde gölette boğularak öldü
AFYONKARAHİSAR'DA BALIK TUTMAK İÇİN GİTTİĞİ GÖLETTE DAHA SONRA SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİREN 23 YAŞINDAKİ GENÇ, ARKADAŞLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ.
Afyonkarahisar’da balık tutmak için gittiği gölette daha sonra serinlemek için suya giren 23 yaşındaki genç, arkadaşlarının gözü önünde boğularak hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Gebeceler beldesindeki Seyitler Baraj Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vedat Özkara (23) isimli genç, 4 arkadaşını yanına alarak barak gölüne balık tutmaya gitti. Gençler oltalarını suya saldıktan sonra iddialara göre, Özkara bir arkadaşı ile serinlemek için gölete girdi. Bir süre suda açılan Özkara’nın çırpındığını gören arkadaşı gencin boğulduğunu fark etti. Arkadaşının çabasına rağmen Özkara boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşlarının ihbarı ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada olayı haber alan ve bölgeye gelen Kocatepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Çardak kayıkla Özkara’nın cansız bedenini sudan çıkardı. Ardından Özkara’nın cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.
|İmsak
|04:41
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:59
|Yatsı
|21:26
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25