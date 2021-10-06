banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay intihar etti
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay intihar etti
29 yaşında nasıl milyarder oldu?
29 yaşında nasıl milyarder oldu?
Mesut Özil’den İngiltere’de yeni girişim
Mesut Özil’den İngiltere’de yeni girişim
Güzellik merkezlerine lazer epilasyon yasağı!
Güzellik merkezlerine lazer epilasyon yasağı!

229 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi

Gaziantep polisi tarafından bir depoda yapılan aramada 229 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Asayiş 06.10.2021, 16:56
229 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi

Gaziantep polisi tarafından bir depoda yapılan aramada 229 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, yürütülen projeli takip ve çalışmalar sonucu, Gaziantep’te bir depoda yapılan aramada, 229 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P