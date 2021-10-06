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229 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi
Gaziantep polisi tarafından bir depoda yapılan aramada 229 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Asayiş 06.10.2021, 16:56
Gaziantep polisi tarafından bir depoda yapılan aramada 229 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, yürütülen projeli takip ve çalışmalar sonucu, Gaziantep’te bir depoda yapılan aramada, 229 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.