225 kadın şiddetten şikayetçi oldu

Malatya’da jandarma sorumluluk bölgesinde geçen yıl 225 kadın şiddet görmesi nedeniyle şikayetçi oldu.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’nın 2021 yılındaki aile içi şiddet ile mücadele faaliyetleri açıklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021’de 225 aile içi şiddet olayı meydana geldi. Olaylar neticesinde, 101 tedbir kararı uygulandı.

Bu arada, bin 700 kişiye aile içi şiddet eğitimi verildi. Bin 545 kadının cep telefonlarına Kadın Destek Programı (KADES) uygulaması yüklendi. 3 bin 500 adet KADES uygulaması kapsamında el broşürü dağıtıldı.

Kaçakçılar jandarmadan kaçamadı

Bu arada, Malatya’da geçen yıl jandarma bölgesinde kaçakçılık olaylarına imkan verilmeyip, kaçakçılıkla ilgili yakalanan zanlılardan 26’sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) biriminin 2021 yılı kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında icra edilen faaliyetler neticesinde 260 KOM olayına müdahale edildi. Olaylar sonucunda 26 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2021’de 91 kilo esrar yakalandı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında da 91 bin 643 kök kenevir bitkisi, 91 kilogram esrar maddesi, 268 gram Metamfetamin ve bin 415 adet sentetik hap ele geçirildi. Kaçak tütün ve alkol ile mücadelede 93 kilogram tütün, 583 bin 500 adet makaron, 7 ton kaçak alkol, 60 adet ateşli silah ve bin 232 adet mühimmat ele geçirildi.

Tarihi Eser Kaçakçılığı çalışmasında ise 2 bin 630 parça tarihi eser ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığı kapsamında da 129 düzensiz göçmen yakalandı.