22 yıldır süren miras davasını arabulucu çözdü

Adalet Bakanlığı’nın, hukuk uyuşmazlıklarının, tarafların iradesiyle daha hızlı ve sade bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlaması amacıyla hayata geçirdiği arabuluculuk uygulaması, 22 yıldır süren miras davasını da çözüme kavuşturdu. Konuya ilişkin konuşan Arabulucu, “Davanın başında bir araya gelmeyen taraflar arabuluculuk sistemi ile birlikte iletişim kurmaya da başladılar” dedi.

22 yıl önce başlayan, süreç içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar giden miras uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturuldu. 22 yıl önce bir aile fertlerinin miras paylaşımı için açtığı dava, süreç içinde Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki farklı illerde 10 ayrı davaya dönüştü. Birçok mahkemede görülen uyuşmazlıklar, son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar gitti, ancak yine sonuç alınamadı.

Yıllarca uzayan mahkeme süreci arabuluculuk ile sonuçlandı

Miras davasının arabuluculuk uygulaması kapsamında olması dolayısıyla, taraflar Adalet Bakanlığının uygulamaya koyduğu arabulucuya yönlendirildi. Taraflar ve vekilleriyle birlikte bir dizi toplantı yapıldı. Yapılan görüşmelerde, mahkeme sürecinde bir araya gelmeyen taraflar, arabulucu aracılığıyla görüşüp anlaşmaya vardı. Böylelikle yapılan arabuluculuk anlaşmasıyla birlikte paylaşılması oldukça güç olan 30’a yakın gayrimenkulün sahibi belirlenirken, 22 yıldır devam eden 10 dava sonuçlandı. Hukuken karmaşık yapısının yanında, taraflar açısından psikolojik ve ekonomik açıdan da yıpratıcı olan uyuşmazlık, arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturuldu. Yargı reformu kapsamında atılan adımlarla daha da işlevsel hale getirilen ve kapsamı genişletilen arabuluculuk sayesinde toplumsal uzlaşı kültürüne de katkı sağlanıyor.

"Arabuluculuk sistemi ile birlikte iletişim kurmaya başladılar"

Dava sürecine ilişkin konuşan Arabulucu Aşiyan Süleymanoğlu, "Ben bu süreç içerisinde arabuluculuk yaptım. Açılan ilk dava ile birlikte 22 yıllık süreci kapsayan bir durum. Dava sebebiyle Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’ne giden taraflar dahi var. Uzayan süreçle birlikte miras paylaşımı kısmında artık taraf vekillerinin de teşvikiyle arabuluculuk yöntemini denemek istediler. Birden fazla ilde gerçekleştirilen bir arabuluculuk süreci yaşandı. Davanın başında bir araya gelmeyen taraflar arabuluculuk sistemi ile birlikte iletişim kurmaya başladı. Bu şekilde yalnızca bir mal paylaşımı değil, aynı zamanda ilişkilerinde onarılmasına yönelik bir arabuluculuk gerçekleştirmiş olduk. Bu tür uyuşmazlıkların birçok boyutu var, maddi, manevi ve psikolojik olmak üzere. Bu davada bu durumlara örnek olabilecek türden bir davaydı. Arabuluculuk yöntemi ile memnun olan tarafların durumu açıkçası beni de çok mutlu etti" diye konuştu.