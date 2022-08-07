banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu kilime paha biçilemiyor
Bu kilime paha biçilemiyor
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı

22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 8 ayrı suçtan toplam 22 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Asayiş 07.08.2022, 11:20
22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 8 ayrı suçtan toplam 22 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çark Caddesi üzerinde yapılan uygulama sırasında 8 ayrı suçtan toplam 22 yıl hapis cezası bulunan M.B. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu