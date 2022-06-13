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22 yıl cezası olan şahıs jandarmaya takıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, hakkında 22 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Asayiş 13.06.2022, 20:51
22 yıl cezası olan şahıs jandarmaya takıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, hakkında 22 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince; nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve tehdit suçlarından 22 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.’nin Çiftlik Mahallesi’nde olduğu belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla S.K. kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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