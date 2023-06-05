22 yaşındaki gencin kalbinden vurularak ölümüne ilişkin sanıklar hakim karşısında

Kağıthane’de kardeşinin darp edilmesi sebebiyle bir araya geldiği kişi tarafından kalbinden vurularak öldürülen 22 yaşındaki gence ilişkin davanın görülmesine başlandı.

Kağıthane’de 8 Mayıs 2022’de kardeşinin kız meselesi yüzünden darp edildiği iddiasıyla bir araya geldiği Emirhan Karaca tarafından kalbinden vurularak öldürülen 22 yaşındaki Nurullah Bozkurt’un ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu müşteki sanık Emirhan Karaca, tutuklu sanık Yunus Çeken ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Nurullah Bozkurt’un müşteki ailesi de avukatlarıyla birlikte katıldı.

‘’Nurullah abiye işlerin sarpa saracağını söyleyerek gitmemizi istedim’’

Duruşmada savunma yapan sanık Çeken, maktul Nurullah Bozkurt’u 2 seneden fazladır tanıdığını, aynı mahallede oturduklarını ancak diğer müşteki sanık Emirhan Karaca’yı sadece olay günü tanıdığını söyleyerek, ‘’Bir arkadaşın asker eğlencesi sebebiyle arkadaşlarla toplanmıştık, Emircan Bozkurt geldi yanımıza, ağzı ve yüzü şişmişti. Kavga ettiğini söyledi, maktul Nurullah Bozkurt’la kenarda bir süre konuştular. Daha sonra Nurullah abi kendi arabasına bindi, ben de motosiklete bindim. Binmeden önce Nurullah abi beni çağırdı, 2 silah vardı birini bana verdi. Ne yapacağız diye sorduğumdaysa, çevirmeye takılırsak en azından 1 tanesi gitsin şeklinde yanıtladı. Oraya vardığımızda Nurullah abi ile Emirhan Karaca’nın sözlü tartıştığını gördüm. Motosikletten inip bunları ayırdığım sırada Emirhan’da silah olduğunu gördüm. Nurullah abiye işlerin sarpa saracağını söyleyerek gitmemizi istedim. Geri çekildiğimiz ve herkes arabasına bindiği sırada Nurullah abi silahın orada olduğunu bildiğim kapısını açtı, Emirhan’a yumruk attı ve silah sesi duyuldu’’ dedi.

‘’Devletimizin memuruna sıkacak kadar şerefsiz bir insan değilim’’

Sanık Çeken savunmasının devamında, ‘’Silah sesinin ardından Nurullah abiyi kaldırıma yatmış şekilde gördüm. Emirhan’ın elinde silah olduğunu da gördüm. Ben de tetiğe bastım ancak silah kullanmayı beceremediğim için ateşlemedi. Emirhan ara sokaktan kaçıyordu, silahı sıktım, sıktım patlamadı. En sonunda patladı. 2-3 el arkasından havaya doğru ateş ettim kaçmasını engellemek için. Bekçiyi asla hedef almadım. Bekçi ‘dur’ dedikten sonra silahımı bırakıp teslim oldum. Devletimizin memuruna sıkacak kadar şerefsiz bir insan değilim. Çok sevdiğim bir insan vurulmuştu kalbinden, orada bir ben kalmıştım. Ne yapacağımı bilemedim o yüzden korku ve panikle kaçmaya çalıştım’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada savunma yapan müşteki sanık Karaca ise olay günü diğer sanık Yunus Çeken’in kendisine ateş ettiğini gördüğünü, dolayısıyla korkup hemen kaçtığını ifade etti.

‘’Emircan benim okuldan arkadaşım, Emirhan ise sevgilimdi. Emirhan orada bizi görünce yanlış anladı, biraz kıskançtır’’

Duruşmada tanık olarak dinlenen Tuana Naz K., olay günü bir arkadaşıyla alışveriş yapmak için alışveriş merkezine gittiğini söyleyerek, ‘’Çıkışta erkek arkadaşım Emirhan Karaca yanımıza geldi. Yoldayken Emircan Bozkurt da tesadüfen oradan geçiyordu. Emirhan, orada bizi görünce yanlış anladı, biraz kıskançtır. Emircan benim okuldan arkadaşım, Emirhan ise sevgilimdi. Karakol ifademde annem yanımda olduğu için çekindim, ‘eski sevgilimdi’ dedim ama aslında sevgiliydik. Emircan ile arkadaşlıktan fazlası asla yoktu aramızda, Emirhan beni kıskandı’’ şeklinde konuştu.

Duruşmada sanık avukatları müvekkillerinin beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.

Tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Yunus Çeken ile Emirhan Karaca’nın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, maktul Nurullah Bozkurt’un ailesi ile bekçi A.A. ‘müşteki’ sıfatıyla, Emirhan Karaca ‘müşteki şüpheli’ sıfatıyla ve Yunus Çeken ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 8 Mayıs 2022’de İETT otobüs durakları önünde 2 grup arasında meydana gelen silahlı kavgada, maktul Nurullah Bozkurt’un sol göğüs üstünden vurulup yaralanarak olay yerinde öldüğü, şüpheli Yunus Çeken’in ise sol ayak kısmından hayati tehlike geçirmeyecek şekilde yaralandığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, 2 grup arasında meydana gelen çatışmada ilk grup olarak maktul Nurullah Bozkurt, şüpheli Yunus Çeken, Furkan Bahçecioğlu, Yunus Emre Torlak, Halil Kaan Torlak, Doğukan Altunsoy, Ahmet Sevencan, Eren Şahinkaya, Ulaş Özcan, Ahmet Furkan Şener yer alırken, 2.grupta müşteki şüpheli Emirhan Karaca, Cevat Kaya ve Berk Kum adlı şahısların beraber oldukları kaydedildi.

Müşteki şüpheli Emirhan Karaca ile maktul Nurullah Bozkurt’un olay saati öncesinde maktulün kardeşi Emircan Bozkurt’un yaralanması sebebiyle bir araya geldiklerinin anlatıldığı iddianamede, yaşanan sözlü tartışma sonrası Emirhan Karaca’nın Nurullah Bozkurt’un göğüs bölgesine ateş ettiği ve ölümüne neden olduğu belirtildi. İddianamede, Karaca’nın ateş ettikten sonra kaçtığı sırada Yunus Çeken’in birden fazla kez Karaca’nın arkasından ateş ettiği, eyleminin ise öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığı aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Yunus Çeken’in olay yerinde görev yapan bekçi A.A.’nın asayişi sağlamak için dur ihtarında bulunmasına rağmen uyarıya uymadan ateş etme eylemini bekçiye yönelttiği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli Emirhan Karaca’nın ‘kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından toplamda müebbet hapis ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına, şüpheli Yunus Çeken’in ise 2 kez ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 18 yıldan 30 yıla, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 5 yıldan 8 yıla olmak üzere toplamda 23 yıldan 38 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.