22 yaşındaki genç ağaçta ölü bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 22 yaşındaki gencin cansız bedeni iple ağaca bağlı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Perşembe beldesi Şeyhler köyünde meydana geldi. 22 yaşında Musa Kiren’ten haber alamayan ailesi, sabah saatlerinde ağaçta asılı halde görünce 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonrası genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine Cumhuriyet Savcısı geldikten sonra Kiren’in cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Genç adamdan geriye "Ben kötü biri değilim sadece sessizliği bilirim" dediği sosyal medya hesabında fotoğrafları kaldı.