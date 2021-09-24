banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi

22 gündür haber alınamayan Iraklı Sally şehir çöplüğünde aranıyor

Eskişehir’de 22 gündür haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood’un öldürüldüğü şüphesi üzerine polis ekipleri şehir çöplüğünde arama çalışması başlattı.

Asayiş 24.09.2021, 13:59
22 gündür haber alınamayan Iraklı Sally şehir çöplüğünde aranıyor

Eskişehir’de 22 gündür haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood’un öldürüldüğü şüphesi üzerine polis ekipleri şehir çöplüğünde arama çalışması başlattı.

Eskişehir’de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood’un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Sally’nin şüpheli Amjed Mohsin Mohammed’in evine giriş yaptıktan sonra çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edildi. Şüpheli Mohammed’in Yenibağlar Mahallesi Karargah Sokak’taki evinde yapılan incelemelerde bulunan çorap, bıçak, çanta ile hırdavatçıdan alıp geri iade ettiği baltanın üzerinde Sally’nin DNA örneğine rastlandı. Sally’nin öldürüldüğü ve parçalanarak çöpe atıldığı şüphesi üzerine ekipler, şehir çöplüğünde arama çalışmasına başladı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik tesis alanında başlatılan aramalar, kepçe yardımıyla devam ediyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0