217 kilo eroinin ele geçirildiği operasyonda 3 tutuklama

Şanlıurfa’da 217 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan operasyonda Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan bir tırda 217 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.M., Y.S., Ö.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.Ö. ve A.S. isimli şahıslar ise serbest bırakıldı.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 20 milyon TL olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.