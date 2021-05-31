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21 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs noterde işlem yaparken yakalandı
Yozgat’ta uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis bulunan firari D.A.K. noter bürosunda yakalandı.
Asayiş 31.05.2021, 21:45
Yozgat’ta uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis bulunan firari D.A.K. noter bürosunda yakalandı.
Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, D.A.K.’nin ilçede bulunan notere geleceği bilgisini aldı. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, şahsı arsa alım satım işi için gittiği noterde yakaladı.Yakalanan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından Boğazlıyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.