21 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır’da 2017 yılından itibaren “Silahlı Yağma” suçundan aranan ve hakkında 21 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S. isimli şüpheli İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 2017 yılından itibaren “Silahlı Yağma” suçundan aranan ve hakkında 21 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S. isimli şüpheli, Yenişehir ilçesi Şehitlik mahallesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmekte olduğu kaydedildi.