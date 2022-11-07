21 yaşındaki Hatice, kaza kurbanı oldu

Antalya’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu konumunda bulunan arkadaşı da yaralandı.

Kaza, dün akşam 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Kara Yusuf Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. B. idaresindeki 15 AAE 847 plakalı otomobil ile Hatice Erdem’in kullandığı 07 BBM 041 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Hatice Erdem ve motosiklette yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Hatice Erdem olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletteki diğer kişi de kazada yaralandı.

Bir otomobil firmasında çalıştığı öğrenilen genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H. B. ise gözaltına alındı.