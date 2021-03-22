banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı
Ukrayna'da karantina protestosu!
Ukrayna'da karantina protestosu!
İmamoğlu: Davamızı başlatıyorum
İmamoğlu: Davamızı başlatıyorum

21 yaşındaki genç doğum gününde kalbine yenik düştü

Osmaniye’de bir süredir kalp rahatsızlığı olan 21 yaşındaki genç, doğum gününde hayatını kaybetti.

Asayiş 22.03.2021, 17:44
2
21 yaşındaki genç doğum gününde kalbine yenik düştü

Osmaniye’de bir süredir kalp rahatsızlığı olan 21 yaşındaki genç, doğum gününde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’de yaşayan ve bir süredir kalp hastalığı olan 21 yaşındaki Yaşarcan Güneş, kalp rahatsızlığına bağlı kriz nedeniyle doğum gününde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yaşarcan Güneş, Osmaniye’de toprağa verildi.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur