21 yaşındaki genç doğum gününde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Artvin’de lüks otomobil tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen araç içinde bulunan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza Karadeniz Sahil Yolu’nun Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında Kopmuş mevkisinde gece 02.30 sırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa istikametinden Hopa’ya giden Birkan Yılmaz yönetimindeki 08 AT 332 plakalı BMW marka lüks otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası araç içinde bulunan 21 yaşındaki Cemal Tatar olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan sürücü Birkan Yılmaz (25) ise tedavisi yapılmak üzere Artvin Devlet hastanesine kaldırıldı.

Doğum gününde hayatını kaybetti

Çanakkale’de üniversite okuyan Camal Tatar’ın dün doğum günü olduğu ve yaz tatilinde memleketi Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Otopsi için Tatar’ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, cenazesinin yarın öğlen namazının ardından Kemalpaşa ilçesinde defnedileceği öğrenildi.