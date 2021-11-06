21 yaşındaki engelli genç kız trafik kazasında hayatını kaybetti

Ankara’nın Sincan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan engelli genç kız trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana gelen kazada, A.U. yönetimindeki 06 CMC 108 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Büşra Kayabaşı’na (21) çarptı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kızın yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.