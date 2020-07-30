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21 paket uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
POLİSİ GÖRÜNCE ELİNDEKİ POŞETİ YERE ATAN ŞAHIS 21 PAKET BONZAİ İLE YAKALANDI
Asayiş 30.07.2020, 11:32
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Samsun’da polisi görünce içinde 21 paket uyuşturucu bulunan poşeti yere atıp kaçmak isteyen ve yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Olay, İlkadım ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar doğrultusunda S.K.’yi takibe aldı. Narkotik polisini fark edince elinde içinde satışa hazır uyuşturucu paketler bulunan poşeti yere atıp kaçmak isteyen S.K. yakalanarak gözaltına alındı. S.K.’nin yere attığı poşet içinde 21 paket halinde 35,99 gram bonzai ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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