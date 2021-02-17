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21 gün esir olan gemici yaşadıkları korku dolu anları anlattı

Gine Körfezi açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisinde reis olarak görev yapan ve girişimler sonra kurtarılarak önceki gün Türkiye’ye getirilen gemicilerden Vedat Aksan “Hiçbir şekilde ümidimizi yitirmedik. Sürekli tehditler, başınızda silahlı insanlar. Sürekli onlarla burun burunasınız. Yaşamınız onun insiyatifinde devam ediyor” diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Asayiş 17.02.2021, 09:15
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21 gün esir olan gemici yaşadıkları korku dolu anları anlattı

Gine Körfezi açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisinde reis olarak görev yapan ve girişimler sonra kurtarılarak önceki gün Türkiye’ye getirilen gemicilerden Vedat Aksan “Hiçbir şekilde ümidimizi yitirmedik. Sürekli tehditler, başınızda silahlı insanlar. Sürekli onlarla burun burunasınız. Yaşamınız onun insiyatifinde devam ediyor” diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli gemi, Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılmasının ardından rehin alınan 15 Türk gemiciden birisi olan ve gemide ‘reis’ olarak görev yapan Sinoplu Vedat Aksan 21 gün süren esaretin ardından girişimler sonrası önceki gün ailesine kavuştu. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, kaçırılan gemide rehin alınan ve 21 gün tutsak olan Vedat Aksan’ı evinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette açıklama yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “ Arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Türkiye bu konuda devletiyle, milletiyle ve dış ilişkileriyle bu işi takip edip arkadaşlarımızı ailelerine kavuşturdu. Bu sevindirici ama bu 21 günlük süre içerisinde onlar orada eziyet çekerken, umutla canları tehdit altında beklerken aileleri de burada eşleri, çocukları, anne ve babaları onların bir an önce ülkesine dönmesini, kavuşmasını bekledi. Umarız bu tür olaylar daha yaşanmaz. Biz her zaman ülke olarak teröre karşı olduğumuzu ve bunun da bir terör olayı olduğunu defaatle ifade ettik. Dünya buradan bir mesaj almalı. Bu tür olaylara dünya el birliği yapıp önlem almalı. Bu sadece Vedat kardeşimizle, Sultan Hanımın meselesi değil. İnsanlık olarak bu tür dramlara müsaade edilmemesi için güç birliği yapılmalı. Dünya, bunu herkesin başına gelebilecek şekilde yorumlamalı. Biz inşallah bu tür olaylara bir daha maruz kalmayalım diye dua edelim” dedi.

“Hiçbir şekilde ümidimizi yitirmedik”

Esaret altında geçen 21 günün ardından ailesine kavuşan Vedat Aksan gerçekleşen ziyaretten dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Büyükelçi Melih Ulueren’e teşekkür eden Vedat Aslan, “ Allah kimsenin böyle bir şey yaşamasına izin vermesin. Kimseye de yaşatmasın. Ailemle kavuşma aşamasına gelince biz kampta tutulurken kapalı kutu gibiydik. Tabii ki de ümitliydik. Hiçbir şekilde ümidimizi yitirmedik. Ülkemizin, Cumhurbaşkanımızın, Bakanlığımızın, Büyükelçimizin ve şirketimizin ortak bir çalışmasıyla evimize varmanın, ailemize kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Büyük bir şaşkınlık yaşadık. Herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Yaşamınız onun insiyatifinde"

Tutuldukları korku dolu 21 günde herhangi bir şiddete maruz kalmadığını ifade eden Aksan, “ Fiziksel olarak herhangi bir şiddet görmedik. Kırma ya da herhangi bir şey olmadı. Daha önce karışıklıklar olmuş herhalde. Sürekli tehditler, başınızda silahlı insanlar. Kolay değil. Sürekli onlarla burun burunasınız. Yaşamınız onun insiyatifinde devam ediyor. İsterse bitirebilirdi. Ama çok şükür öyle bir şey olmadı” şeklinde konuştu.

21 gün boyunca oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen Anne Seyhan Korkmaz, “ Ben duyduğum gece zaten hastanelik oldum. Duyduğum da çok kötüydüm, tarifi zor. Halen inanamıyorum. Dile getiremiyorum ama halen daha korkuyorum. Evlat olunca üzülüyor insan. Geldiği için sevinçliyiz. İnşallah bir daha böyle bir şeyi yaşamaz. Bizim de kimsenin de bir daha başına gelmez inşallah. Gönderme taraftarı da değiliz. İnşallah büyüklerimiz sesimizi duyar da bunların elinden tutar, bir kapı açılır. Tekrar ekmeğinin peşinde gitmek zorunda. Aynı şeyleri tekrar mı yaşasınlar. Duygularımı dile getiremiyorum. Allah bize bağışladı. Gelmiş geçmiş olsun” açıklamasında bulundu.
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