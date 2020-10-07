banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
500 bin tablet dağıtılacak! Askıda tablete nasıl başvurulur?
500 bin tablet dağıtılacak! Askıda tablete nasıl başvurulur?
İki inek veterinerin kapısına dayandı; 'sonra gelin' denince gittiler
İki inek veterinerin kapısına dayandı; 'sonra gelin' denince gittiler
Fotoğraflarla 'Hayalet Şehir': Kapalı Maraş
Fotoğraflarla 'Hayalet Şehir': Kapalı Maraş
Netflix’in Cuties filmine bir dava da ABD’den
Netflix’in Cuties filmine bir dava da ABD’den

20’ye yakın köpeği öldüren şahıslar yakalandı

NİĞDE’DE 20’YE YAKIN KÖPEĞİ ÖLDÜREN 2 KİŞİ JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 07.10.2020, 16:27
1
20’ye yakın köpeği öldüren şahıslar yakalandı

Niğde’de 20’ye yakın köpeği öldüren 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

2 Ekim’de Niğde’nin Kömürcü köyü-Çiftlik ilçesi arasında bulunan dağlık alana 20’ye yakın ölü köpeğin bırakılması olayı ile ilgili Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat ve asayiş timlerinden oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmada çevrede bulunan tüm kameraların kayırları incelendi. Elde edilen kamera görüntülerinin analiz edilmesi sonucunda, öldürülen köpeklerin Kiledere bölgesinden getirildiği tespit edildi. Kiledere Belediyesinin kameralarının incelenmesi sonucunda, A.D.’nin üzerinde bulunan tabanca ile kasaba meydanında bulunan köpekleri vurduğu ve kendisine ait araçla köpekleri topladığı, köpeklerin toplanmasına ise O.G. isimli şahsın yardım ettiği tespit edildi. A.D. ve O.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
22°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Ekim 2020
İmsak 05:36
Güneş 07:00
Öğle 12:57
İkindi 16:09
Akşam 18:44
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2