2023 yılında orman yangınlarına ilk müdahale hedefi 10 dakika

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından, OGM’nin 2023 yılındaki hedefinin 10 dakika içinde orman yangınına ilk müdahalenin gerçekleştirilmesi olduğu kaydedildi.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından orman yangınlarına müdahalede gelinen aşamayla ilgili bir görüntü paylaşıldı. Görüntüde 2003 yılında 40 dakika olan ilk müdahale süresinin 2021 yılında 11 dakikaya düşürüldüğü bilgisi yer aldı. Ayrıca görüntüde kurumun 2023 hedefinin orman yangınlarına ilk müdahalenin 10 dakika içerisinde gerçekleştirilmesi olduğu belirtildi.

Görüntünün yer aldığı paylaşımdaysa orman yangınlarına erken müdahale yapılabilmesi için birçok farklı teknolojinin birlikte kullanıldığı bilgisine yer verilerek, “Orman yangınlarına erken müdahale edebilmek için İHA’lar, akıllı kuleler, yapay zeka destekli erken tespit sistemleri olmak üzere birçok farklı teknolojiyi birlikte kullanıyoruz. Yangınlara adeta kanat takıp giden ekiplerimize de çok teşekkür ediyoruz. Hedef daha yeşil vatan” notu düşüldü.