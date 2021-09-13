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2021 yılında 130 terör eylemi güvenlik güçleri tarafından engellendi

İçişleri Bakanlığı, 2021 yılı içinde yurt genelinde 130 önemli terör saldırısının güvenlik güçlerinde engellendiğini açıkladı.

Asayiş 13.09.2021, 15:40
2021 yılında 130 terör eylemi güvenlik güçleri tarafından engellendi

İçişleri Bakanlığı, 2021 yılı içinde yurt genelinde 130 önemli terör saldırısının güvenlik güçlerinde engellendiğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında güvenlik güçlerince engellenen terör saldırılarına ait verileri açıkladı. Yurt genelinde 120’si patlayıcı madde, 2’si bombalı araç/drone/maket uçak ve 8’i terör saldırısı olmak üzere toplam 130 önemli terör eyleminin engellendiği aktarıldı. Engellenen eylemler neticesinde 235,7 kilogram patlayıcı madde, 450 bombası, 3 ton 819 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 443 silah, 216 el yapımı patlayıcı/mayın ve 99 bin 542 mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

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