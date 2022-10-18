2013 Jandarma Astsubaylık Sınavı soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY mensupları tarafından 2013 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK/JANA) sorularının ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik yapılan çalışmalarda ele geçirirlen soruları dağıttıkları veya temin ettikleri uzmanların teknik raporları ve etkin pişmanlıktan yararlananların beyanları ile tespit edilen 11 şüpheli ve yine örgütün Jandarma yapılanmasında mahrem sorumlu olarak görev aldıkları tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasina yönelik çalışmalarımız devam ettiği bildirildi.