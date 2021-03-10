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200 TL'lik mont sipariş verdiler, kutudan çıkan şoke etti

Kocaeli'de sosyal medyadan 200 TL değerinde mont sipariş eden kardeşine kullanılmış bir hırka gönderilen genç kız, sayfaya ulaşamayınca dolandırıcılığı arkadaşlarıyla kurduğu planla ifşa etti. Aynı sayfadan kapıda ödeme yöntemiyle 200 TL değerinde ayakkabı sipariş veren iki arkadaş, gelen kargo paketinden 20 TL'lik bez ayakkabı çıkma anlarını ise kayda aldı.

Asayiş 10.03.2021, 10:32
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200 TL'lik mont sipariş verdiler, kutudan çıkan şoke etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Esra Şengüler'in (21) lise öğrencisi kardeşi Aleyna Şengüler(16), yaklaşık 1 ay önce İnstagram sayfasından 200 TL değerinde mont sipariş verdi. Kendi harçlıklarını biriktirerek beğendiği ürünü almak isteyen Şengüler'e mont yerine, iki adet kullanılmış hırka gönderildi. Kardeşinin büyük üzüntü yaşadığını gören Esra Şengüler ise durumu ilk olarak tüketici haklarına bildirdi. Gönderilen ürününün içerisinden fatura çıkmaması sebebiyle tüketici haklarından çare bulamayan Şengüler, daha sonra kaymakamlığa başvurdu. Hem mağduriyet yaşayıp, hem de sayfaya ulaşamayan Esra Şengüler, durumu iş arkadaşı Esma Nur İpek'e (21) aynı sayfadan kapıda ödeme yöntemiyle 200 TL değerinde bir spor ayakkabı siparişi verdirtti. Sipariş sonrasında İpek'e de 200 TL'lik ayakkabı yerine, değeri 20 TL olan bezden bir ayakkabı gönderildi. İki arkadaş, kargo paketinden bezden ayakkabı çıktığı anları ise kayda alarak dolandırıcılığı ifşa etti.

"Çok şaşırdık"

Olayın yaklaşık 1 ay önce yaşandığını anlatan Esra Şengüler, verilen mont siparişinin uzunca bir süre taraflarına ulaşmadığını, kardeşinin de sayfaya sürekli mesaj attığını söyledi. Sayfa yetkililerinin kendilerine, 'kargonuz geldi fakat adres yanlışlığı sebebiyle kargo geri gönderildi' dediğini anlatan Şengüler, "Kardeşim inatla sayfaya mesaj atmaya devam etti ve kargoyu gönderdiler. Kargonun geldiği gün kız kardeşim evde değildi. Annem kargoyu teslim almış, alırken de fark etmiş. Kargonun içinde mont varmış gibi değilmiş. Annem kargoyu açınca içinden kullanılmış defolu iki tane hırka çıkmış. Monta 200 TL ödemiştik. Kız kardeşim öğrenci, kendi biriktirdiği harçlıklarla o montu almıştı. Bu ürün gelince baya şaşırdık. Sonuçta biz sürekli internetten alışveriş yapıyorduk. Hiçbir zaman başımıza böyle bir şey gelmedi. Sayfanın sitesinde faturalı ürün yazıyordu ama bize gelen üründe maalesef fatura yoktu" dedi.

"Bizi engellediler"

Tüketici haklarına, ardından da kaymakamlığa ulaştığını dile getiren Şengüler, "Tüketici hakları bize, ürünün faturası olmadığı için kaymakamlığa gitmemizi söylediler. Kargo fişlerini de alarak kaymakamlığa gittik onlar da, ‘Fatura olmayınca bir şey yapamayız, bildiğiniz kandırılmışsınız' denildi. Sayfaya sürekli mesaj attık ve bizi engellediler. Aynı zamanda sayfanın sürekli ismi değişiyor. Onlar cevap vermeyince arkadaşıma, 'sen ürün alacakmışsınız gibi sayfaya yaz, bakalım sana cevap verecekler mi?' dedim. Arkadaşımda sayfaya yazınca ona geri dönüş yaptılar. O da 200 TL değerinde ayakkabı siparişi verdi, kargonun içinden 20 TL değerinde bezden bir ayakkabı çıktı. Kendim için değil, kız kardeşim için üzüldüm. Elimizden bir şey gelmiyor. Bundan sonra herhalde hiçbir internet sitesine güvenmeyeceğiz. Mağdur durumdayız bu herkesin başına gelebilir, ki zaten başkalarının da başına da gelmiş" diye konuştu.

"Bana giyilmeyecek bir ayakkabı gönderdiler"

Arkadaşı Esra Şengüler'in talebiyle sayfaya mesaj atarak, kapıda ödeme tercihi ile ayakkabı siparişi veren Esma Nur İpek, "Ben sipariş verdim. Birkaç gün sonra kargo şirketinden bana ürünün kargoya verildiğine dair mesaj geldi. Bizde beklemeye başladık. Amacımız, kargoyu alıp geri vermemekti. Kargo personeli kendisine bu durumun sıkıntı olacağını söyleyince bizde kargoyu açmak istedik. Durumu kargo personeline de anlattık. Kargoyu göremezsek, parayı veremeyeceğimizi söyledik. 200 TL'lik ayakkabı siparişi vermiştim, hiç giyilmeyecek bir ayakkabı gönderildi. Bizde o anları kayda aldık, sonra kargocunun zor durumda kalmaması için ürünü geri gönderdik. Umduğumuz gibi de oldu, şaşırmadık" şeklinde konuştu.

"Nasıl kandı anlamıyorum"

Daha önce böyle bir olay yaşamadığının altını çizen İpek, "Zaten sayfada çok eksik vardı. Numara yoktu, beğeniler çok azdı. Arkadaşımın kardeşi nasıl kandı anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

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