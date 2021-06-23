banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
"Allah'ın selamı" hakkında Can Ataklı'dan tepki çeken sözler
Mehmet Ali Erbil'den tecavüz açıklaması!
Mehmet Ali Erbil'den tecavüz açıklaması!
Merkez Bankası Başkanı’ndan sıkı para politikası mesajı
Merkez Bankası Başkanı’ndan sıkı para politikası mesajı
Kuveyt parlamentosunda kavga
Kuveyt parlamentosunda kavga

200 kişilik ekip tarafından aranıyordu, cansız bedenine ulaşıldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ailesiyle yaşadığı evden çıkarak kayıplara karışan ve yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından aranan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan’ın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Asayiş 23.06.2021, 10:54
200 kişilik ekip tarafından aranıyordu, cansız bedenine ulaşıldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ailesiyle yaşadığı evden çıkarak kayıplara karışan ve yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından aranan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan’ın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde ailesi birlikte yaşayan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan, dün akşam saat 19.00 sıralarında ailesi ile tartışarak evden çıktı. Beyhan’ın eve gelmemesi üzerine yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi, ANDA, DASKUT Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Cansız bedenine ulaşıldı

Bölgeye gelen yaklaşık 200 kişilik ekip, 6 farklı noktadan ormanlık alana girerek çalışma yürüttü. Ekipler termal drone ile havadan, iz takip köpekleri ve arazi araçlarıyla karadan tarama yaparken, çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Ormanlık alanda geniş çaplı arama yapan ekipler, sabah saatlerinde Hüseyin Beyhan’ın cansız bedenine ulaştı. Beyhan’ın, evine 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda, bir ağaca kendisini iple asarak canına son verdiği belirtildi. Beyhan’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
banner486
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner493