banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ukrayna'da karantina protestosu!
Ukrayna'da karantina protestosu!
İmamoğlu: Davamızı başlatıyorum
İmamoğlu: Davamızı başlatıyorum
Sergen Yalçın: Hakemden hiç memnun değiliz
Sergen Yalçın: Hakemden hiç memnun değiliz
Motorcu fenomen 50 yaşında erkek çıktı
Motorcu fenomen 50 yaşında erkek çıktı

20 yıl yatarı olan cezaevi firarisi temizlikçi kılığında yakalandı

Tekirdağ’da cezaevi firarisi bir zanlı, temizlikçi kılığında gizlenirken yakalandı.

Asayiş 22.03.2021, 15:41
20 yıl yatarı olan cezaevi firarisi temizlikçi kılığında yakalandı

Tekirdağ’da cezaevi firarisi bir zanlı, temizlikçi kılığında gizlenirken yakalandı.

Filmleri aratmayan operasyon, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden firar eden A.B. (39), polisin takibi sonucu yakalandı. Zanlının temizlikçi kılığında kaçmak üzereyken yakalandığı öğrenildi.

20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası var

Cezaevi firarisi A.B.’nin, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı, tehdit, silahla yağma, basit yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 8 ayrı suç dosyasından kaydı bulunduğu ve 20 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

A.B. adlı suç makinesi, emniyetteki işlemlerinin ardından önce savcılığa akabinde cezaevine gönderildi.
Yorumlar (0)
banner422
şiddetli yağmur