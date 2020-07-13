20 yıl hapis cezası bulunan şüpheli ormanlık alanda esrar tarlasında yakalandı
BURSA'DA 20 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞÜPHELİ ORMANLIK ALANDA 152 KÖK KENEVİR VE BİN 40 GRAM KUBAR ESRAR İLE ELE YAKALANDI.
Bursa’da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, ormanlık alanda 152 kök kenevir ve bin 40 gram kubar esrar ile ele yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesinde bulunan ormanlık alana bir şüphelinin girip çıktığını belirledi. Şüpheliyi takibe alan ekipler, ormanlık alanda ekili kenevir bitkisi ile karşılaşınca şüpheliyi takibe aldı. Fiziki takibin ardından şüphelinin Ahmet Kayın olduğunu ve 20 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Üç gün boyunca ormanlık alana sivil bir şekilde girerek Kayın’ı yakalamak için çalışma yapan ekipler, Kayın’ın ormanlık alanda saklandığı barakayı basarak burada bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Ahmet Kayın’ın üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca bulunurken, ormanlık alanda 2 farkı noktada toplam 152 kök kenevir bitkisi ile ormanlık alanda saklandığı baraka önünde bin 40 gram kubar esrar ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere karakola götürülen Ahmet Kayın, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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