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20 yaşındaki genç kız kayalıklardan düşerek yaralandı

Denizli’de 20 yaşındaki genç kız kayalıklardan düşerek yaralandı. Düştüğü yerde hareket edemeyen genç kızı AFAD ekipleri kurtardı.

Asayiş 03.10.2021, 09:23
20 yaşındaki genç kız kayalıklardan düşerek yaralandı

Denizli’de 20 yaşındaki genç kız kayalıklardan düşerek yaralandı. Düştüğü yerde hareket edemeyen genç kızı AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karahayit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gezmek için dağlık alana çıkan 20 yaşındaki Gülsüm Güvenç, bir anda dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü. Yaralanan genç kızın yardımına ihbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yetişti. AFAD ekipleri yaralı genç kızı düştüğü yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen Güvenç’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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