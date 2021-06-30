banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
6 ayda 42 polis intihar etti!
6 ayda 42 polis intihar etti!
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti

20 yaşındaki genç kemerle asılı halde ölü bulundu

Samsun’da 20 yaşındaki genç, kemerle asılı halde ölü olarak bulundu.

Asayiş 30.06.2021, 13:14
20 yaşındaki genç kemerle asılı halde ölü bulundu

Samsun’da 20 yaşındaki genç, kemerle asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Emre Uyanıkoğlu evlerinin teras katındaki tavandaki demir bloklara kemer ile asılı halde ölü olarak bulundu. Olay polise haber verildi. Emre Uyanıkoğlu’nun ölümü şüpheli bulundu ve cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493