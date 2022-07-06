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20 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

MSB:"Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

Asayiş 06.07.2022, 10:03
20 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

MSB:"Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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