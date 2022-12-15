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20 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Uşak’ta tırın bir işçi servisine çarpması sonucunda 20 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş 15.12.2022, 15:46
Uşak’ta tırın bir işçi servisine çarpması sonucunda 20 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
Uşak’ta dün gece R.B. idaresindeki 35 HD 3428 plakalı tırın E.O. idaresindeki 64 S 0282 plakalı tıra çarpması sonucunda 20 kişi yaralanmıştı. Meydana gelen kaza anı, bölgede bir firmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kırmızı ışık ihlali yapan tırın servis aracına çarptığı anlar yer aldı.