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20 bin TL değerindeki motosikleti böyle çaldı

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNE BAĞLI MAHMUDİYE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA İŞYERİNİN İÇİNDE BULUNAN 20 BİN TL DEĞERİNDEKİ MOTOSİKLETİ GÜPEGÜNDÜZ ÇALAN HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI.

Asayiş 08.09.2020, 16:58
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20 bin TL değerindeki motosikleti böyle çaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde bulunan motosikleti güpegündüz çalan hırsız kameralara yakalandı.

Olay Mahmudiye Mahallesi 2. Mobilya Sokakta meydana geldi. Ekrem D, kendisine ait 16 KCL 77 plakalı motosikleti iş yerinin girişine bıraktı. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi motosikleti gözüne kestirdi. Dükkanın etrafından bir tur atan hırsız, 20 bin TL değerindeki motosikletin saniyeler içerisinde üzerine binip kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletin sahibi Ekrem D, motosikletinin olmadığını fark edince kamera görüntülerine baktı. Görüntüleri izlediğinde bir şahsın motoru alıp gittiğini görünce şok olan Ekrem D. polise müracaat etti. Polis motosikleti çalan şahsı arıyor.

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