Mersin’in Tarsus ilçesinde 20 bin tavuk telef oldu.

Olay ilçeye bağlı İbrişim Mahallesi’nde meydana geldi.

Tavuk besiciliği yapan Mustafa Suluç’a ait tavuk çiftliğinde 35 günlük sürece gelen 20 bin tavuk, hava temizleyicisi fanın arızalanması nedeniyle sıcaktan telef oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma yaparken, telef olan tavuklar ise çiftlikten alınarak toplu olarak toprağa gömüldü.