20 bin 457 çocuk sokaklardan kurtarıldı

Milliyet’in ulaştığı belgelere göre, birçok vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, Suriye’den getirilen çocuklar başta olmak üzere çocukların dilendirilmesinin engellenmesi talebinde bulundu. Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, yürek burkan başvuruları işleme alarak konuyu İçişleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletti.

‘Cezalar artmalı’

İçişleri Bakanlığı, Meclis’e gönderdiği yanıtta, çocukları dilendirenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü, ailesinin dilendirmesi halinde bu cezanın yarı oranında artırıldığını, örgütlü olarak çocukların dilendirilmesi halinde de 6 yıla kadar hapis cezasının söz konusu olduğunu belirtti. Dilenenlere 204 TL ceza verildiğini ancak 15 yaşından küçük çocuklara para cezası uygulanamayacağını kaydeden bakanlık, “dilenciliğin önlenmesi konusunda adli ve idari cezaların artırılması gerekmektedir” tespitini yaptı. Bakanlık, dilencilikle mücadele yöntemleri kapsamında vatandaşların suça karşı duyarlılığının artırılması ve önlenmesi için bilgilendirme yapıldığını, bugüne kadar 7 milyon 459 bin 590 kişiye ulaşıldığını, 4 milyon 631 bin 28 adet afiş, broşür dağıtıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise, illerde “mobil ekipler” oluşturulduğunu belirterek, dilendirildiği tespit edilen çocuklara yönelik şu çalışmaların yapıldığını aktardı: “Ekonomik yoksunluk nedeniyle çocuklarını sokakta çalıştıran aileler, sosyal hizmet ve yardımlardan yararlandırılıyor. Okula devam etmeyen çocuklar, eğitim-öğretim sistemine kazandırılıyor. Eğitim çağını tamamlamış çocuklar meslek eğitimine, madde kullananlar madde bağımlılığı tedavisine yönlendirilmekte. Çocukların ailelerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütülmekte. Her türlü sosyal destek çalışmalarına rağmen ailenin çocuğunu istismar ederek dilendirmekte ısrar etmesi durumunda aile hakkında suç duyurusunda bulunulmakta. Ailesine teslim edilen çocukların tekrar korunmaya ihtiyacı olan çocuk durumuna gelmemeleri için ‘Çocuklar Güvende Programı’ uygulamaya konuluyor.”

5 bin aileye ekonomik destek

2017-Temmuz 2020 dönemini kapsayan verilere göre, 20 bin 457 çocuk kurtarıldı. 12 bin 183 aileye rehberlik hizmeti verildi. 5 bin 568 çocuğun ailesi ekonomik yönden desteklendi. 5 bin 429 çocuk hakkında eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbirleri alındı. Bin 615 çocuğun eğitime devamı sağlandı. 874 aile hakkında adli işlem başlatıldı. 484 çocuk ise kurum bakımına alındı.

Gelire el konuluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da denetimlerin belediyelerce yapıldığını, dilencilik yapan veya yaptıranlara Kabahatler Kanunu doğrultusunda idari para cezası verildiğini ve dilencilikten elde etmiş oldukları gelire el konulduğunu kaydetti. Bakanlık, korunma ihtiyacı olan çocukların da mevzuat doğrultusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bildirildiğini belirtti.

Kaynak: milliyet.com.tr