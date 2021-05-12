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2 yıldır aranan hükümlü jandarmanın operasyonu ile yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 yıldır uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden aranan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 12.05.2021, 16:17
2 yıldır aranan hükümlü jandarmanın operasyonu ile yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 yıldır uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden aranan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 2 yıldır aranan H.B.’nin (34) Kozan’da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hükümlünün saklandığı adrese baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından önce adliyeye, daha sonra cezaevine götürüldü.
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