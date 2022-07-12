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2 yaşındaki çocuk, kiralık villada düştüğü havuzda boğularak hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde ailesiyle birlikte tatilde olan 2 yaşındaki çocuk, düştüğü havuzda boğularak hayatını kaybetti.

Asayiş 12.07.2022, 17:37
2 yaşındaki çocuk, kiralık villada düştüğü havuzda boğularak hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde ailesiyle birlikte tatilde olan 2 yaşındaki çocuk, düştüğü havuzda boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye olay Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde yaşandı. Tatil için kiraladıkları villada ailesiyle birlikte kalan 2 yaşındaki Zeynep Mina K., havuz kenarında dengesini kaybederek havuza düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi sonucu minik Zeynep’i kurtarmak için havuza atladılar. Sudan çıkarılan çocuk için ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülen minik Zeynep tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minik Zeynep’in cansız bedeni Antalya Adlı Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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